У Парижі відбулася церемонія прощання з убитим учителем

У Сорбонні пройшла церемонія прощання з учителем Самюелем Паті, убитим 16 жовтня в передмісті Парижа. На заході були присутні кілька сотень людей, серед яких президент Франції Емманюель Макрон і близько 100 школярів.

Під час свого виступу Макрон підкреслив, що вчитель був убитий «боягузами» за те, що представляв світські і демократичні цінності Франції.

Перед церемонією президент Макрон нагородив вчителя орденом Почесного легіону посмертно. Паті буде командором ордена, це третя за старшинством ступінь нагороди. Посмертне нагородження нею – виняткова рідкість.

47-річого Паті було вбито минулої п’ятниці, 16 жовтня. Незадовго до загибелі він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози.

Підозрюваний у вбивстві – 18-річний уродженець Москви Абдулах Анзоров, його сім’я у 2008 році попросила у Франції притулок. Він виклав в свій твітер фотографію обезголовленого Паті, заявивши, що «стратив» його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.

Злочин розслідують як теракт. У містах Франції пройшли численні акції пам’яті.