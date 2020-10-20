Франція: вбитого за урок свободи слова вчителя нагородять орденом Почесного легіону

Вбитого і обезголовленого у передмісті Парижа викладача історії Самюеля Паті посмертно нагороджено вищою французької нагородою – орденом Почесного легіону. Про це в ефірі каналу BFM TV повідомив міністр освіти країни Жан-Мішель Бланке.

Паті буде командором ордена, це третя за старшинством ступінь нагороди. Посмертне нагородження нею – виняткова рідкість. «Його мучеництво гідне такого визнання», – заявив міністр.

Церемонія запланована на 20 жовтня у Сорбонні.

47-річого Паті було вбито минулої п’ятниці, 16 жовтня. Незадовго до загибелі він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози.

Підозрюваний у вбивстві – 18-річний уродженець Москви Абдулах Анзоров, його сім’я у 2008 році попросила у Франції притулок. Він виклав в свій твітер фотографію обезголовленого Паті, заявивши, що «стратив» його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.

Злочин розслідується як теракт. У містах Франції пройшли численні акції пам’яті