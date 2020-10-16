Франція: поліція застрелила підозрюваного у вбивстві вчителя

У Франції поліція застрелила підозрюваного у вбивстві вчителя, який, за інформацією місцевих ЗМІ, показував дітям карикатури на пророка Магомета.

Зазначається, що чоловік напав на жертву у передмісті Парижа 16 жовтня і перерізав йому горло.

За повідомленням французького телеканалу BFM, підозрюваний – 18-річний уродженець Москви, його ім’я не називається. Поки немає інформації про те, чи був він громадянином Росії. Le Monde повідомила, що знайдені у підозрюваного документи свідчать про «чеченське походження, але слідчі на даному етапі не впевнені, що це посвідчення особи належить убитому».

У багатьох повідомленнях зазначалося, що жертва була обезголовлена, але поліція не підтвердила цю інформацію.

Джерело у поліції повідомило, що вчитель показував дітям в своєму класі карикатури на пророка Магомета, які деякі мусульмани вважають блюзнірськими.

Прокурор Франції по боротьбі з тероризмом заявив, що розслідує напад.

За останні роки у Франції сталася серія жорстоких нападів з боку ісламістських бойовиків. Зокрема, минулого місяця емігрант з Пакистану поранив двох людей ножем біля колишнього офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Співробітники Charlie Hebdo стали мішенню бойовиків ісламізму у 2015 році. Озброєні ісламісти тоді застрелили 17 людей – працівників тижневика, а також людей поблизу редакції та у єврейській крамниці у Парижі. Три нападники загинули у перестрілках з поліцією, а у вересні цього року перед судом постали підозрювані спільники, яких обвинувачують у фінансуванні тероризму, членстві в терористичних організаціях та у постачанні зброї.

Десять місяців по тому, у листопаді 2015 року, в результаті скоординованих терористичних атак терористів-смертників і перестрілок ісламістів на культурні та розважальні центри в Парижі і прилеглому передмісті загинуло 130 осіб і було поранено ще понад 400 осіб.