У Франції десятки затримань у зв’язку з убивством вчителя після уроку про свободу слова

Поліція у Франції веде близько 80 окремих розслідувань і затримала десятки людей у справі вбивства та обезголовлення вчителя після того, як він показав учням у школі журнальні карикатури із зображенням пророка Магомета.

Французький міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен сказав у радіо інтерв’ю 19 жовтня, що поліція вивчає підбурювання до насильства в інтернеті, а також з’ясовує, чи були до цього причетні певні мусульманські організації.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями з Франції можуть депортувати близько 230 іноземців, які перебували під спостереженням через звинувачення в ісламізмі.

Вбивство, що сталося у п’ятницю під Парижем, спричинило хвилю обурення у Франції, і десятки тисяч людей по всій країні вийшли минулими вихідними на демонстрації під гаслами захисту свободи слова та з осудом екстремізму.

Поліція застрелила 18-річного підозрюваного, коли він під час затримання, як повідомляють, кинувся на службовців з пневматичним пістолетом і з ножем.

У пресі повідомляють, що йдеться про іммігранта з Росії, 18-річного Абдулу Анзорова, який народився у Москві в чеченській сім’ї, яка понад 10 років тому отримала у Франції статус біженців.

47-річний вчитель історії та географії Самюель Паті загинув біля школи, коли Анзоров напав на нього з, як повідомляють, 30-сантиметровим ножем.

Французькі ЗМІ кажуть, що Абдулу Анзорова не вважали ісламістом, але він раніше був зареєстрований у поліції за причетність до вандалізму та бійок.

Згідно з пресою у день вбивства в стрічці підозрюваного в твітері з телефона була розміщена фотографія відрізаної голови і підпис: «Я стратив одного із псів з пекла, які посміли принизити Магомета».

Раніше вчитель Самюель Паті провів урок з дискусією про свободу слова, під час якого показував ілюстрації і зокрема карикатури, які кілька років тому були надруковані у французькому сатиричному журналі Charlie Hebdo.

Згідно з розповідями вчителів та учнів вчитель казав, що не хоче нікого ображати, тому пропонував учням, зокрема тих, що вважають себе мусульманами, вийти з класу, або відвернутися, коли він показував два зображення.

Французька прокуратура повідомила, що після того уроку в інтернеті на адресу вчителя з’являлися погрози, і деякі батьки казали, що домагатимуться його звільнення з роботи.

Вважають, що нападник дізнався про вчителя з дописів в інтернеті.

Це вже другий напад, що стався на тлі судового процесу, який почався у вересні над причетними до вбивства у січні 2015 року вісьмох журналістів тижневика Charlie Hebdo, а також двох службовців поліції і двох інших людей.

Минулого місяця молодий чоловік з Пакистану поранив двох людей біля будівлі у Парижі, де колись містилася редакція тижневика.