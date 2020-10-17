У Франції встановили особу молодика, який відрізав голову вчителеві

У Франції встановили особу молодика, який 16 жовтня відрізав голову шкільному вчителеві в передмісті Парижу і невдовзі був убитий поліцією.

Як повідомив прокурор в антитерористичних справах Жан-Франсуа Рікар, це дійсно був 18-річний чеченець за національністю родом зі столиці Росії Москви, як раніше неофіційно повідомляла преса. За тими повідомленнями, він мав статус біженця.

За словами прокурора, після вбивства нападник оприлюднив у твітері фото тіла вбитого і повідомлення, що його вбив саме він.

Жертвою став 47-річний учитель історії і географії Самюель Паті, який раніше цього місяця показав учням на уроці карикатури на мусульманського пророка Магомета під час дискусії в класі про свободу висловлювання.

Як повідомляли французькі засоби інформації, та дискусія викликала скарги батьків деяких учнів – мусульмани вважають, що не тільки зневажливе, а й узагалі будь-яке зображення особи Магомета є блюзнірством.

За повідомленнями, невдовзі після вбивства в містечку Конфланс-Сент-Онорін під Парижем поліція помітила неподалік того місця чоловіка з ножем, який почав вигукувати «Аллах акбар», арабською «Бог великий», що є традиційним гаслом ісламістів під час їхніх нападів. При затриманні поліція застрелила молодика. При ньому було посвідчення особи, але спершу були сумніви, що воно дійсно належить йому.

Раніше 17 жовтня представники поліції повідомляли, що в зв’язку з убивством були затримані дев’ять осіб, серед них дідусь, бабуся і 17-річний брат убивці. Їх уже допитали.

У прокуратурі повідомляли, що розслідують напад як убивство з терористичних мотивів.

Президент Франції Емманюель Макрон, який через кілька годин після вбивства приїхав до містечка, заявив: «Одного з наших громадян убили, бо він вчив учнів свободі виловлювання, свободі віри чи відсутності віри… Наш співгромадянин став жертвою жахливого нападу, жертвою ісламістського терористичного нападу».

Убивство засудили й мусульманські лідери. Багато громадських діячів сприйняли його як напад на саму суть французької державності, на її цінності світськості, свободи віри і свободи висловлювання.

У парламенті Франції законодавці стоячи вшанували пам’ять учителя і теж засудили напад як терористичний.

За останні роки у Франції сталася серія жорстоких нападів із боку ісламістських бойовиків. Зокрема, минулого місяця емігрант із Пакистану поранив двох людей ножем біля колишнього офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Співробітники Charlie Hebdo стали мішенню ісламістських бойовиків у 2015 році. Озброєні ісламісти тоді застрелили 17 людей – працівників тижневика, а також людей поблизу редакції і в єврейській крамниці в Парижі. Три нападники загинули в перестрілках із поліцією, а у вересні цього року перед судом постали підозрювані спільники, яких обвинувачують у фінансуванні тероризму, членстві в терористичних організаціях і в постачанні зброї.

Через десять місяців по тому, у листопаді 2015 року, в результаті скоординованих терористичних атак терористів-смертників на культурні та розважальні центри в Парижі і прилеглому передмісті і перестрілок ісламістів загинуло 130 людей і було поранено ще понад 400 осіб.