Поліція Франції допитала 9 арештованих у справі про обезголовлення вчителя

Поліція Франції 17 жовтня допитувала дев’ятьох арештованих осіб у справі про обезголовлення вчителя на вулиці в передмісті Парижа, повідомили джерела в поліції.

За даними правоохоронців, жертва – 47-річний вчитель історії й географії Самюель Паті, який нещодавно в рамках дискусії про свободу слова показував учням карикатуру на пророка Магомета, що викликало скарги батьків.

Підозрюваний у вбивстві Паті – 18-річний уродженець Москви, виходець із Чечні, повідомили французькі ЗМІ.

Джерела в поліції повідомили, що серед дев’ятьох затриманих підозрюваних – бабуся і дідусь, а також 17-річний брат нападника.

Самого підозрюваного під час спроби арешту застрелила поліція, він помер від поранень.

Президент Франції Емманюель Макрон засудив напад, що стався 16 жовтня, як «ісламістський теракт».

У прокуратурі повідомили, що розслідують напад як вбивство із терористичних мотивів.

За останні роки у Франції сталася серія жорстоких нападів із боку ісламістських бойовиків. Зокрема, минулого місяця емігрант із Пакистану поранив двох людей ножем біля колишнього офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Співробітники Charlie Hebdo стали мішенню бойовиків ісламізму у 2015 році. Озброєні ісламісти тоді застрелили 17 людей – працівників тижневика, а також людей поблизу редакції та у єврейській крамниці у Парижі. Три нападники загинули у перестрілках з поліцією, а у вересні цього року перед судом постали підозрювані спільники, яких обвинувачують у фінансуванні тероризму, членстві в терористичних організаціях та у постачанні зброї.

Десять місяців по тому, у листопаді 2015 року, в результаті скоординованих терористичних атак терористів-смертників і перестрілок ісламістів на культурні та розважальні центри в Парижі і прилеглому передмісті загинуло 130 осіб і було поранено ще понад 400 осіб.