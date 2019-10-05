Напад на поліцейських в Парижі розслідують як теракт

Правоохоронні органи Франції розслідують напад на поліцейських в Парижі як терористичний акт. Про це ввечері 4 жовтня повідомила газета Le Figaro.

У четвер 45-річний співробітник міської префектури, якого, за даними ЗМІ, звали Мікаель Харпон, убив чотирьох співробітників поліції в штаб-квартирі відомства.

Злочин кваліфіковано як вбивство представника влади в результаті терористичного акту і терористичну злочинну змову, передають французькі ЗМІ з посиланням на прокуратуру.

За даними Le Parisien, незадовго до нападу Харпон купив керамічний ніж і повідомив про це своїй дружині за допомогою СМС. Вона відповіла: «Тільки бог тобі суддя. Аллаху Акбар». Le Figaro зазначає, що подібна зброя раніше використовувалося екстремістами, оскільки її вдавалося пронести через пункт огляду.

Також Харпон зв’язувався телефоном з проповідником мечеті, що потрапляла в поле зору Генерального управління внутрішньої безпеки.

Французькі ЗМІ пишуть, що Харпон, який працював в поліції з 2003 року, раніше привернув увагу спецслужб через своїх коментарі у зв’язку з убивством співробітників газети Charlie Hebdo в 2015 році. Один з колег підозрюваного стверджує, що в той день Мікаель Харпон прокричав: «Це зроблено!»

Читайте також: Прокуратура Парижа повідомила про ще одного постраждалого через напад чоловіка з ножем у відділку

Слідство не виключає, що Харпон міг контактувати з екстремістською організацією, хоча його поведінка нібито не видавала прихильності до радикального ісламу. Під час обшуку у нього вдома не знайшли компрометуючих матеріалів, пише Le Figaro. Колеги описують Харпона як спокійну і стриману людину.

Джерело Le Parisien зазначає, що Мікаель Харпон, який відповідав за обслуговування комп’ютерів в управлінні поліції, що спеціалізується на боротьбі з тероризмом, мав доступ до важливої інформації, в тому числі пов’язаної з радикальним ісламом.

Напад на поліцейських у будівлі префектури, розташованому неподалік від собору Паризької Богоматері, стався 3 жовтня. За наявними даними, співробітник відомства напав з ножем на колег на двох поверхах і сходах, убивши чотирьох людей і поранивши ще одного. Нападник був застрелений на місці.