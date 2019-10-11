У місті Манчестер у Великій Британії не менше п’яти осіб отримали поранення в результаті нападу невідомого з ножем на відвідувачів торгового центру. Нападник заарештований. Повідомляється, що це чоловік середнього віку. Інші подробиці про його особистості поки не відомі, як і мотив нападу. Злочин розслідує відділ поліції по боротьбі з тероризмом. Всі відвідувачі торгового центру Arndale були евакуйовані. Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон заявив, що шокований нападом. Він також подякував співробітникам екстрених служб за оперативне реагування. (Відео Reuters)