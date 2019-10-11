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11 Жовтень 2019, Київ 17:00
Новини | Міжнародні

Ножова атака в Манчестері: 5 людей поранили

Нападника заарештували

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У місті Манчестер у Велика Британії не менше п’яти осіб отримали поранення в результаті нападу невідомого з ножем на відвідувачів торгового центру.

Нападник заарештований. Повідомляється, що це чоловік середнього віку. Інші подробиці про його особистості поки не відомі, як і мотив нападу. Злочин розслідує відділ поліції по боротьбі з тероризмом.

Всі відвідувачі торгового центру Arndale були евакуйовані.

Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон заявив, що шокований нападом. Він також подякував співробітникам екстренних служб за оперативне реагування.

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