Ножова атака в Манчестері: 5 людей поранили

У місті Манчестер у Велика Британії не менше п’яти осіб отримали поранення в результаті нападу невідомого з ножем на відвідувачів торгового центру.

Нападник заарештований. Повідомляється, що це чоловік середнього віку. Інші подробиці про його особистості поки не відомі, як і мотив нападу. Злочин розслідує відділ поліції по боротьбі з тероризмом.

Всі відвідувачі торгового центру Arndale були евакуйовані.

Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон заявив, що шокований нападом. Він також подякував співробітникам екстренних служб за оперативне реагування.