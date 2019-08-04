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04 Серпень 2019, Київ 19:02
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Стрілки убили 29 людей у США: триває розслідування нападів – відео

Стрілки убили 29 людей у США: триває розслідування нападів – відео
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Триває розслідування нападу у американському штаті Техас, внаслідок якого загинуло 20 людей і 26 отримали поранення. 3 серпня у місті Ель-Пасо 20-річний нападник відкрив вогонь по відвідувачах торговельного центру. Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що стрілок, як показав аналіз його соціальних мереж і поширений ним «маніфест», ймовірно вчинив це на ґрунті расової ненависті та негативного ставлення до мігрантів. Буквально через кілька годин після нападу у штаті Техас, на початку доби 4 серпня, стався новий напад – у штаті Огайо, де у Дейтоні близько першої ночі за місцевим часом стрілок почав стріляти по відвідувачах бару. Він убив 9-х, поранив 16 людей, а тоді його самого застрелили поліцейські. (Відео Reuters)

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