У Техасі нападник розстріляв людей, президент США пообіцяв «повну підтримку з боку уряду»

3 серпня у місті Ель-Пасо, на заході американського штату Техас, нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру. Повідомляється про значну кількість вбитих та поранених. Поліція заявила, що затримала зловмисника, якого ЗМІ описують як 20-річного чоловіка.

Окремі повідомлення, пише «Голос Америки», пов'язують нападника із поширеним онлайн маніфестом, автор якого висловив неприязнь до латиноамериканців, звинуватив Демократичну та Республіканську партії у сприянні міграції тощо. Зв'язок затриманого із цим маніфестом не підтверджений.

Находять повідомлення, що жертвами розстрілу стали понад 20 осіб. До цієї цифри буцімто належать як вбиті, так і поранені. З'являються нові, часто суперечливі повідомлення, про кількість жертв та обставини події.

CBS News повідомляє з посиланням на місцевий шпиталь, що в останньому надають допомогу 11 пораненим. Із них дев'ятеро перебувають у критичному стані, двоє – у стабільному.

Телеканал ABC News повідомляє, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, про 20 загиблих.

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд усіляко сприятиме правоохоронцям та місцевій владі.

«Жахливі розстріли у Ель-Пасо, Техас. Новини дуже погані, чимало вбитих. Працюємо з владою штату та місцевою владою, та правоохоронцями. Поговорив із губернатором та пообіцяв повну підтримку з боку уряду. Хай з вами буде Бог!», – написав у твітері президент США.

Між тим, як повідомляють ЗМІ, місцеві правоохоронці заявили про необхідність значної кількості крові для переливання постраждалим.

Численні законодавці, оглядачі звертають увагу на те, що розстріл в Ель-Пасо став черговим для США.

«Жахливі новини із Ель-Пасо. Сердце болить за жертв та їхні родини. Забагато громад у США вже постраждали від подібних трагедій. Ми маємо негайно покінчити із епідемією насильства з використанням зброї у нашій країні», – написала у твітері сенатор-демократ Елізабет Воррен, яку називають провідною претенденткою на номінацію на президентських виборах США 2020 року від Демократичної партії.