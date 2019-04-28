У США сталася стрілянина в синагозі, загинула одна особа, ще троє поранені

Одна людина загинула, троє поранені в результаті стрілянини в суботу, 27 квітня, в синагозі в окрузі Сан-Дієго в США.

Поліція затримала і допитує чоловіка, який відкрив стрілянину в синагозі в окрузі Сан-Дієго на півдні штату Каліфорнія. Загинула жінка, а серед трьох поранених одна маленька дитина, загрози їхньому життю немає.

Влада вважає, що злочин було скоєно на ґрунті релігійної ненависті.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття всім постраждалим та їхнім близьким.

«Бережи вас усіх Господь. Підозрюваний затриманий. Правоохоронні органи відмінно попрацювали. Спасибі вам», – йдеться в Twitter президента.

За даними місцевого телеканалу KGTV 10News, об 11:00 27 квітня в синагозі почалася церемонія святкування останнього дня свята Песах. Передбачалося, що свято триватиме весь день і завершиться о 19:00 урочистою вечерею на честь закінчення святкування Песах.

Поліція назвала ім’я підозрюваного. Це 19-річний місцевий житель Джон Ернст. За попередніми даними, він зробив близько 10 пострілів, а потім зник на автомобілі. У нападника була напівавтоматична бойова гвинтівка.

Синагогу охороняв позавідомчий співробітник прикордонної служби. Він кинувся в погоню за нападникам, відкрив вогонь і влучив у його машину. Незабаром після нападу Ернст був затриманий на шосе постовим поліцейським. На передньому сидінні його автомобіля лежала гвинтівка.

Поліція припускає, що Ернст може бути причетний до підпалу мечеті в каліфорнійському місті Ескондідо в березні цього року. Влада перевіряє пости, які підозрюваний залишив в інтернеті. Наразі про якісь можливі його зв’язки з расистськими організаціями нічого невідомо.

Рівно півроку тому, 27 жовтня 2018 року, в синагозі американського Піттсбурга сталася стрілянина. В результаті нападу на синагогу загинули 11 осіб. Шестеро були поранені – серед них четверо поліцейських, які намагалися знешкодити нападника.