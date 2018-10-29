Напад на синагогу в США: прокурор вимагатиме смертної кари для стрілка

Прокуратура в Сполучених штатах вимагатиме смертної кари для Роберта Бауерса, якого звинувачують у стрілянині в синагозі у штаті Пенсильванія. Як заявив 28 жовтня федеральний прокурор Скотт Бреді, він зараз намагається отримати дозвіл генерального прокурора Джеффа Сешнса на відкриття проти Бауерса справи, що передбачає найвищу міру покарання.

Сешнс вже повідомив, що має намір підтримати обвинувачення, яке вимагатиме смертної кари за розстріл людей в синагозі. Бауерс має постати перед судом 29 жовтня.

11 людей загинули внаслідок стрілянини в синагозі у місті Піттсбург, штат Пенсильванія. Шестеро дістали поранення – серед них четверо поліцейських, які намагалися знешкодити нападника. Врешті правоохоронцям вдалося його поранити і затримати. Стрілком виявився 46-річний Роберт Бауерс.

Як повідомляють західні ЗМІ, дві мусульманські громади в США запустили збір коштів для допомоги пораненим та родичам загиблих. При початковій меті в 25 тисяч доларів зібрана на платформі фандрейзингу сума наразі становить понад сто тисяч доларів.

Кілька тисяч людей зібралися в Піттсбурзі 28 жовтня, щоб вшанувати пам’ять загиблих внаслідок стрілянини. Трагедію засудили політики США, в тому числі президент Дональд Трамп, який назвав його «актом ненависті», а також лідери Канади, Німеччини, Франції і представники ООН.