«Увесь ізраїльський народ сумує із сім'ями загиблих» – прем'єр-міністр Ізраїлю засудив напад на синагогу в Піттсбурзі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив напад на синагогу в місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США), внаслідок якого, за даними місцевих ЗМІ, загинули восьмеро людей, багато поранених, зокрема, повідомляють про трьох поранених правоохоронців.

«Увесь ізраїльський народ сумує із сім'ями загиблих. Ми разом з єврейською громадою Пітсбурга. Ми разом з американським народом перед обличчям цієї жахливої антисемітської жорстокості», – написав він у Twitter.

Президент США Дональд Трамп також засудив, як він зазначив, акт «ненависті», пише «Голос Америки» і заявив, що трагедії могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці, а нападник заслуговує на смертний вирок: «Будь-хто, хто чинить подібне із невинним людьми... має справді заплатити найвищу ціну... Ми маємо зміцнити наше законодавство у питанні смертної кари».

В поліції Піттсбурга повідомили, що нападника поранили та затримали.

Американські ЗМІ інформують, що затриманим є 46-річний Роберт Бауерс (Robert Bowers). Онлайн-дописи особи з цим ім'ям вказують на неонацистські погляди, ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, якого, на його думку, «контролюють євреї».

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Раніше сьогодні поліція Путтсбурга повідомила про «численні жертви» внаслідок стрілянини біля синагоги Tree of Life, що розташована в районі Squirrel Hill. Ніяких інших подробиць в поліції не розповіли.

Місцева радіостанція KDKA тоді повідомила, що стрілянина сталася в синагозі, нападник – білий чоловік, перед тим, як почав стріляти, викрикував антисемітські гасла.