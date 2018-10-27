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27 Жовтень 2018, Київ 19:54
Новини | Міжнародні

США: поліція Піттсбурга повідомляє про «численні жертви» внаслідок стрілянини біля синагоги

Синагога Tree of Life

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Поліція міста Піттсбург (штат Пенсильванія, США) повідомляє про «численні жертви» внаслідок стрілянини біля синагоги Tree of Life, що розташована в районі Squirrel Hill.

Інших подробиць правоохоронці поки що не наводять.

За даними місцевої радіостанції KDKA, стрілянина сталася в синагозі, загинули щонайменше 8 людей. Повідомляється, що нападник – білий чоловік, він був поранений і здався поліції. KDKA уточнює, що він зайшов у синагогу і перед тим, як почав стріляти, викрикував антисемітські гасла.

Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що він стежить за подіями Піттсбурзі.

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