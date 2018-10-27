США: кількість загиблих внаслідок нападу на синагогу в Піттсбурзі зросла до 10

Кількість загиблих внаслідок нападу на синагогу в місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) зросла до 10, крім того, щонайменше шестеро людей були поранені, в тому числі четверо правоохоронців, пишуть американські ЗМІ, посилаючись на офіційні дані.

Раніше ЗМІ повідомляли про вісьмох загиблих, а поліція – про «численні жертви».

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив напад на синагогу в Піттсбурзі: «Увесь ізраїльський народ сумує із сім'ями загиблих. Ми разом з єврейською громадою Пітсбурга. Ми разом з американським народом перед обличчям цієї жахливої антисемітської жорстокості».

Президент США Дональд Трамп також засудив, як він зазначив, акт «ненависті», пише «Голос Америки» і заявив, що трагедії могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці, а нападник заслуговує на смертний вирок: «Будь-хто, хто чинить подібне із невинним людьми... має справді заплатити найвищу ціну... Ми маємо зміцнити наше законодавство у питанні смертної кари».

В поліції Піттсбурга повідомили, що нападника поранили та затримали.

Американські ЗМІ інформують, що затриманим є 46-річний Роберт Бауерс (Robert Bowers). Онлайн-дописи особи з цим ім'ям вказують на неонацистські погляди, ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, якого, на його думку, «контролюють євреї».

Раніше сьогодні поліція Путтсбурга повідомила про стрілянину біля синагоги Tree of Life, що розташована в районі Squirrel Hill.