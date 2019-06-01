США: 12 людей загинули внаслідок стрілянини в урядовій будівлі

Принаймні 12 людей загинули внаслідок стрілянини 31 травня в урядовій будівлі у місті Вірджинія-Біч, штат Вірджинія. За повідомленнями, вогонь відкрив невдоволений співробітник установи.

Поліція повідомляє, що стрілок також поранив щонайменше чотирьох людей, перш ніж його застрелили правоохоронці. Один з поранених – офіцер поліції. За заявою поліцейських, їхній колега вижив завдяки бронежилету.

За словами начальника місцевої поліції Джеймса Сервери, стрілок відкрив вогонь у муніципальній будівлі Вірджинія-Біч та стріляв «у всіх підряд».

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Представники місцевої влади ідентифікували нападника як невдоволеного багаторічного працівника муніципальних служб, однак інших деталей не повідомляли.

Посольство України в США " target="_blank">повідомило, що з’ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих.

Напад стався у другій половині дня 31 травня, коли працівники установи вже залишали будівлю.

Збільшення кількості випадків масової стрілянини у Сполучених Штатах призвело до закликів громадськості переглянути збройне законодавство в країні.