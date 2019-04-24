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24 Квітень 2019, Київ 10:31
Новини | Події

Слідчий комітет Росії: підозрюваного в стрілянині в Керчі постійно принижували однокласники

Владислав Росляков, підозрюваний у стрілянині в Керчі в анексованому Росією Криму в жовтні 2018 року

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Владислава Рослякова, підозрюваного в стрілянині в Керчі в анексованому Росією Криму, постійно принижували однокласники, заявив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін під час конференції у Всеросійському державному університеті юстиції в Москві.

«Цього хлопчика в Керчі постійно принижували однокласники. Виявляється, зараз важливо ходити в джинсах саме американських, а не в підробці під американські, футболка точно така ж, не підробка. Він підроблював, купував на базарі, у нього мама одна була. Його постійно принижували на цьому ґрунті, ось результат», – сказав Бастрикін.

Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж

В окупованому Криму в Керченському політехнічному коледжі 17 жовтня стався вибух. За даними Слідчого комітету Росії, загинуло щонайменше 18 осіб, ще 50 постраждали

Вибух і стрілянина у коледжі в Керчі сталися вдень 17 жовтня. За версією російських слідчих, напад влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Контрольована Росією влада міста повідомила, що внаслідок трагедії загинула 21 людина.

Українська прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує напад як терористичний акт. Російські слідчі розслідують справу за статтею про масове вбивство.

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