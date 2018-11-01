Керченська трагедія: чи діяв «стрілець» сам?

У перші години після звістки про трагедію в коледжі в Керчі в соціальних мережах стали з’являтися різноманітні версії події. І далеко не всі вони збігаються з офіційним баченням російської влади. Сумніви викликає офіційна версія про самогубство нападника Владислава Рослякова, його підготовку, а також можливу наявність спільників.

Експерти, журналісти, блогери намагаються з’ясувати деталі керченської трагедії, які викликають у них підозру.

Само-губство?

Як тільки в мережі з’явилося фото з місця самогубства Рослякова з гвинтівкою в руках, балістики, кримінологи, блогери почали говорити про неприродну позу, в якій його знайшли. Зброя великого 12-го калібру пошкодила голову тільки з одного боку, а шафа позаду тіла майже не забруднена кров’ю. На Рослякові дивним чином лежить книжка, ніби її туди спеціально поклали. А рушниця в його руках.

«Зброя в будь-якому разі при такому пострілі мала випасти з його рук. Це однозначно», ‒ говорить голова української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, але остаточних висновків за фотографією робити не наважується.

Після пострілу патроном з картеччю голова не вціліла б

Експерт зазначає, що після пострілу патроном з картеччю голова не вціліла б.

Військовий експерт Юрій Колесников припускає, що Рослякова могли застрелити з іншої зброї.

«Дуже дивний напрямок пострілу ‒ як для самовбивці. А ось для людини, яка підійшла збоку, вставила людині в рот і натиснула на курок ‒ він якраз буде комфортним. Це не самогубство», ‒ робить висновок військовий експерт Юрій Колесников.

Пізніше в мережі з’явилися додаткові фотографії, на яких видно, що голова Рослякова від пострілу постраждала дуже сильно ‒ мозок лежить окремо від тіла. Але чи застрелив Росляков себе сам ‒ залишається під сумнівом, вважають експерти.

Стрілець був не один?

Результат бійні, яка тривала близько 15 хвилин, – 21 загиблий і 76 поранених. Скільки людей були поранені вибухом, а скільки постраждали від пострілів ‒ російські силовики не повідомляють.

«Бентежить надзвичайна результативність. За 15 хвилин настріляти таку кількість людей? У такому приміщенні? Ну, це дивно. Але ж вони не стоять на місці», ‒ зазначає Юрій Колесников.

Чи могли у Рослякова бути спільники? На це питання ствердно відповідають молоді люди, які стали свідками бійні. Деякі з них говорять навіть про групу терористів.

«Була не одна людина, їх було кілька. Тому що стріляли з декількох сторін. Просто ось так от розстрілювали», ‒ розповіла одна з учениць коледжу російським ЗМІ.

У день трагедії сайт російського телеканалу RT навів цитату ще одного очевидця. Він каже, що бачив людей зі зброєю в масках, які вибігали з туалету й стріляли. Можливо, студенти бачили спецназ, який знешкоджував стрільця й теж стріляв?

«Хтось почав затримувати цього злочинця. Той, хто втік, тому по ногах вистрілили», ‒ згадує очевидець.

Але чиновники в анексованому Криму такі відомості заперечують.

«Я вам кажу в присутності преси: ніхто нікого зі зброєю не заганяв», ‒ твердить російський голова Криму Сергій Аксьонов.

Слідчий комітет Росії, що веде розслідування, наполягає: Росляков діяв сам.

Помічники, зброєносці?

Рослякова хтось готував, у нього були старші товариші або куратори ‒ це ще одна версія. Для багатьох експертів дії 18-річного хлопця видаються занадто добре спланованими.​

По-перше, Росляков ретельно готувався, тестував свою вибухівку. Про це розповіли його сусіди. Російські ЗМІ публікують відео з камер спостереження, на якому видно, як Росляков несе щось в оберемку до занедбаного будинку. Журналісти російського телеканалу «Рен ТВ» знаходять на місці попелище, а всередині нього ‒ залишки книжок, фотографій, ноутбука й телефона. «Керченський стрілець» спалив особисті речі. До нападу на коледж хлопець діяв за планом, відзначають ЗМІ.

«Ось це, найімовірніше, від ноутбука якась деталь… І ось серед цього усього спалена ще SIM-карта», ‒ коментує знахідку російський журналіст.

Підготовка до такого масового вбивства ‒ досить складний процес, вважає Юрій Ірхін, психолог Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз.

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«Виходячи із загальної картини події, він, найімовірніше, діяв не один. Тому що занадто складний механізм, криміналістичний механізм здійснення ось цього масового вбивства», ‒ вказує експерт.

«Особисто моя версія в Росії не дуже сприймається, разом з тим, я вважаю, що це була спланована операція, а Росляков був таким собі агентом», ‒ вважає російський адвокат Микола Полозов.

​За інформацією ЗМІ, Росляков давно цікавився зброєю та був учасником спільнот, де писали про маніяків, і начебто навіть ділився там планами про майбутню бійню, писав про це в соцмережах. Ще одну його сторінку під вигаданим ім’ям знайшли, як вони стверджують, журналісти російської газети «Комсомольська правда».

Від фактів до «фейків»

Керченська трагедія обростає неймовірними «фейками».

«Фейк» номер один. На підставі одного фото ЗМІ розтиражували повідомлення, що Владислав Росляков тренувався стріляти в дитячому таборі «Артек» за тиждень до атаки на керченський коледж. Але, коли порівняти фотографії, видно, що на фото не Росляков, а інший підліток.

«Фейк» номер два ‒ це робота кремлівського телеканалу «Росія-1». Ведучі ток-шоу примудрилися взяти телефоном інтерв’ю у студентки, яка насправді загинула. Фальшивку помітили глядачі каналу, це шокувало родичів загиблої.

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Очевидно, російські спецслужби «зливають» у ЗМІ порціями через кілька онлайн-видань

Офіційної інформації від російських силовиків небагато. Фотографії з місця подій, фрагменти відео, очевидно, російські спецслужби «зливають» у ЗМІ порціями через кілька онлайн-видань.

«Мені здається, що ці фото та відео з’явилися не випадково. Ми бачимо на цих фото те, що нам хочуть показати. І це саме те, що хочуть згодувати широким масам громадськості», ‒ каже голова української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

​Після керченської трагедії провідними темами на російських каналах стало обговорення: хто вороги Росії, наскільки сильна російська армія, всім пора готуватися до світової війни.

«Є, звичайно, прямий зв’язок між інформаційною політикою та інформацією, яку видають ЗМІ, і поведінкою людей. Звичайно, є. Недарма телевізор називають «зомбоящик». Так, він регулює поведінку маси ‒ суспільної маси», ‒ констатує експерт Київського наукового інституту судових експертиз Юрій Ірхін.

На думку експертів, така риторика неминуче призводить до зростання насильства в суспільстві.