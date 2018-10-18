Путін назвав трагедію в Керчі «результатом глобалізації»

Президент Росії Володимир Путін назвав трагедію в Керченському політехнічному коледжі на території анексованого Криму результатом глобалізації. Про це він сказав на засіданні Міжнародного дискусійного клубу «Валдай» 18 жовтня.

«Це, судячи з усього, результат глобалізації. Як не дивно. В соцмережах, ми бачимо, цілі співтовариства створені. Все почалося з відомих трагічних подій в школах Сполучених Штатів. Молоді люди з нестійкою психікою створюють для себе хибних героїв. Це означає, що всі ми разом узяті, не лише в Росії, а у світі в цілому, погано реагуємо на умови, які змінюються в світі. Це означає, що ми не створюємо потрібний, цікавий і корисний контент для молодих людей. І вони хапають сурогат героїзму. Це призводить до подібних трагедіях», – сказав Путін.

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Вибух і стрілянина у Керченському політехнічному коледжі сталася вдень 17 жовтня. Унаслідок нападу 21 людина загинула, ще півсотні людей були поранені.

За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух у коледжі влаштував 18-річний Владислав Росляков – студент 4-го курсу цього коледжу, після чого наклав на себе руки.