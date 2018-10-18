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18 Жовтень 2018, Київ 16:34
Новини | Події

Чеське МЗС висловило співчуття Україні щодо трагедії в Криму

Унаслідок нападу в Керчі 21 людина загинула, ще півсотні людей були поранені

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Міністерство закордонних справ Чеської Республіки співчуває Україні через трагедію в місті Керч в анексованому Росією Криму.

«МЗС Чехії жалкує через втрату молодих життів, ми висловлюємо співчуття родинам жертв трагедії в українському Криму», – мовиться в заяві чеського міністерства.

Також чеське зовнішньополітичне відомство побажало «швидкого одужання всім пораненим».

Вибух і стрілянина у Керченському політехнічному коледжі сталася вдень 17 жовтня. Унаслідок нападу 21 людина загинула, ще півсотні людей були поранені.

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