Чеське МЗС висловило співчуття Україні щодо трагедії в Криму

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки співчуває Україні через трагедію в місті Керч в анексованому Росією Криму.

«МЗС Чехії жалкує через втрату молодих життів, ми висловлюємо співчуття родинам жертв трагедії в українському Криму», – мовиться в заяві чеського міністерства.

Також чеське зовнішньополітичне відомство побажало «швидкого одужання всім пораненим».

Вибух і стрілянина у Керченському політехнічному коледжі сталася вдень 17 жовтня. Унаслідок нападу 21 людина загинула, ще півсотні людей були поранені.