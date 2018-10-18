МОЗ Росії розповіло про стан постраждалих після нападу в Керчі

Поранені, які перебували в коматозному стані після нападу на коледж у Керчі в анексованому Росією Криму, приходять до тями, повідомила міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова.

«Ті, хто були в коматозному стані о 12, о першій годині ночі, приходять до тями. Багато вже дихають самостійно. Зараз таке вікно, яке дозволяє їх евакуювати, забезпечивши стабільність по дорозі, при транспортуванні», – сказала Скворцова.

До цього вона говорила, що в коматозному стані перебувають п’ятеро людей.

За словами Скворцової, встановлені особи всіх постраждалих унаслідок стрілянини.

«На сьогодні в стаціонарах залишаються 44 людини. [У стані] середньої – 34, сім – украй тяжких, три – тяжких», – сказала міністр.

Трагедія сталася вдень 17 жовтня. За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух у коледжі влаштував один зі студентів, після чого наклав на себе руки. За версією російських слідчих, це студент 4-го курсу коледжу 18-річний Владислав Росляков. Унаслідок інциденту 20 людей загинули, близько 50 поранені.

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Слідчі спочатку порушили справу про теракт, але згодом перекваліфакували її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».