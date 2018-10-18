Кількість загиблих внаслідок нападу в Керчі зросла до 20

Внаслідок нападу в Керчі в анексованому Росією Криму загинули 20 людей, повідомив заступник голови призначеної Москвою адміністрації міста Дилявер Мельгазієв. Раніше повідомляли про 19 загиблих.

За словами представника фактичної влади Керчі, серед загиблих внаслідок стрілянини і вибуху в Керченському політехнічному коледжі – 15 студентів і п’ятеро дорослих. На момент трагедії шістьом студентам не виповнилося 18 років, заявив Мельгазієв російському «Інтерфаксу».

Він додав, що за попередніми даними, всі п’ятеро дорослих є співробітниками коледжу.

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Трагедія сталася вдень 17 жовтня. За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух у коледжі влаштував один зі студентів, після чого наклав на себе руки. За версією російських слідчих, це студент 4-го курсу коледжу 18-річний Владислав Росляков.

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Крім 20 загиблих, близько 50 людей шпиталізували.

Слідчі спочатку порушили справу про теракт, але згодом перекваліфакували її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».