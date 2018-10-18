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18 Жовтень 2018, Київ 13:13
Новини | Події

У Києві перевірять відеоспостереження у навчальних закладах після нападу в Керчі

Внаслідок нападу в коледжі в окупованій Керчі, що стався 17 жовтня, загинула 21 людина, близько півсотні поранені

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Після нападу на коледж у Керчі, що в окупованому Криму, міський голова Києва Віталій Кличко доручив перевірити роботу системи відеоспостереження в усіх столичних школах, садках й інших навчальних закладах.

«Спілкувався із керівником київської поліції щодо упереджувальних заходів. Також я дав доручення міським службам перевірити всі системи відеоспостереження, у першу чергу – в усіх навчальних закладах столиці», – цитує Кличка прес-служба Київської міської держадміністрації.

За його словами, у Києві всі дитячі садки і школи обладнані відеокамерами, дані з яких передаються до міського дата-центру. Цими даними користуються і правоохоронні органи.

17 жовтня один зі студентів технологічного коледжу у Керчі влаштував стрілянину і вибух, після чого, за даними російського Слідчого комітету, наклав на себе руки.

Масове вбивство в Керчі. Відео з місця подій
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Масове вбивство в Керчі. Відео з місця подій

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За версією російських слідчих, це студент 4-го курсу 18-річний Владислав Росляков. Внаслідок нападу 21 людина загинула, близько 50 поранені. Російські слідчі спочатку порушили справу про теракт, але згодом перекваліфакували її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».

В українській прокуратурі напад кваліфікували як терористичний акт. При цьому представник прокуратури Автономної Республіки Крим не зміг уточнити, як саме будуть проводити слідчі дії, враховуючи, що Керч є окупованою територією.

Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж

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