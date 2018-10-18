Напад у Керчі: 21 загиблий, близько 50 поранених. Що відомо про «керченського стрілка»?

Внаслідок нападу на коледж в окупованій Росією​ Керчі 17 жовтня, за даними представників фактичної влади міста​, загинула 21 людина, близько 50 поранені.

Трагедія сталася вдень 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж

Слідчі спочатку порушили справу про теракт, але згодом перекваліфакували її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом» – частина 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до двадцяти років.​

Що відомо про «керченського стрілка»

За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух у коледжі влаштував 18-річний Владислав Росляков – студент 4-го курсу цього коледжу, після чого наклав на себе руки.

Ким був загиблий, достовірно відомо мало. Його рідні поки не відреагували на інцидент, тому подробиці його життя доводиться шукати у відкритих джерелах.

Журналісти проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» знайшли наказ директора Керченського політехнічного коледжу про зарахування Рослякова в 2015 році на спеціальність «монтаж, налагодження і експлуатація електроустаткування промислових і цивільних будівель».

Тобто на момент загибелі він навчався на четвертому курсі.

Судячи з його сторінки в соцмережі «ВКонтакте», Владислав Росляков захоплювався важким роком, публікував антифашистські гасла і, можливо, був прихильником лівих ідей.

На це вказують цитати, які він поширював: «Коли багаті грабують бідних, це називають бізнес. Коли бідні відповідають тим самим, це називають насильством», «Людина може стати вільною, навчившись говорити «ні» владі», «Краще померти стоячи, ніж жити на колінах», «Анархія – мати порядку» та інші.

У ЗМІ встигли назвати Рослякова шанувальником президента Росії Володимира Путіна і «адептом русского мира», знайшовши у нього на сторінці портрет Путіна і перепост групи «Цю країну не перемогти» з символікою так званої «Новоросії». Але мало хто звернув увагу, що раніше загиблий публікував саркастичне фото російського президента разом з предстоятелем Російської православної церкви, патріархом Кирилом.

Читайте також на сайті Крим.Реалії: «Поклонник Путина» и рока: что известно о «керченском стрелке»

Деякі ЗМІ поширили інформацію, що Владислав Росляков іменував себе в соцмережах як Владислав Рейх. І на цій підставі його назвали шанувальником Еріка Гарріса і Дилана Кліболда, які розстріляли 13 осіб в американській школі «Колумбайн» в 1999 році. Ця версія породила безліч тематичних мемів.

Але автор ніку «Владислав Рейх» спростував свою причетність до події. Він заявив, що його справжнє ім'я Владислав Дівіза, він не є учнем політехнічного коледжу в Керчі і тепер побоюється за свою безпеку через порівняння з Владиславом Росляковим.

«Я сам не можу зрозуміти, що відбувається. Є купа людей, які можуть підтвердити, що це не я, я з 9-ї години до 12:30 перебував в (Керченському морському технічному – ред.) коледжі, є записи в журналах, на камерах в цьому ж місці, що я там перебував. Це все маячня. Я тепер боюся, що мене можуть на вулиці побити», – заявив він.

Проте в соцмережах продовжують використовувати нік «Рейх» щодо загиблого Рослякова.

«ВКонтакте», наприклад, створили спеціальну групу «Теракт.Керчь.Владіслав Росляков (Рейх)», в якій публікуються документи, пов'язані із загиблим. Там оприлюднена виписка з паспорта Рослякова, згідно з якою хлопець народився 2 травня 2000 року в Керчі, а в 2014 році йому був виданий російський паспорт у зв'язку з досягненням 14 років.

Тут же з'явилися зображення російського паспорта зі схожим фото і боєприпасами.

Російські ЗМІ наводять суперечливі думки про Владислава Рослякова від його знайомих, які вчилися разом з ним. Людина на ім'я Олексій Поплавський, якого називають однокласником Рослякова, розповідає, що загиблий був з неблагополучної сім'ї, жив з бабусею.

«Він був агресивним і неврівноваженим. Востаннє його бачили чотири роки тому, тоді він висловлював націоналістичні погляди. Мовляв, темношкірі, бородаті росіянам жити не дають», – повідомляє російський телеканал 360tv.

У той же час неназваний однокурсник Рослякова в інтерв'ю цьому ж телеканалу дав хлопцеві протилежну характеристику: «Був тихим, поступливим і слухняним, вчився посередньо, серед інших студентів нічим особливо не виділявся».

Російські силовики припускають, що Владислав Росляков міг діяти не один.

Загиблі та поранені

Унаслідок нападу на коледж у Керчі 21 людина загинула, близько 50 були поранені, повідомляє російська державна агенція новин ТАСС із посиланням на медичні служби.

Раніше повідомляли про 20 загиблих.

Тоді ж представники фактичної влади Керчі в анексованому Криму опублікували список загиблих (серед них – 9 неповнолітніх, немає у списку підозрюваного Рослякова).

Раніше представник фактичної влади Керчі заявив, що серед загиблих – 15 студентів і 5 дорослих (співробітники коледжу).

Поранені, які перебували в коматозному стані після нападу на коледж, приходять до тями, повідомила міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова.

«Ті, хто були в коматозному стані о дванадцятій, о першій годині ночі, приходять до тями. Багато вже дихають самостійно. Зараз таке вікно, яке дозволяє їх евакуювати, забезпечивши стабільність по дорозі, при транспортуванні», – сказала Скворцова.

До цього вона говорила, що в коматозному стані перебувають п’ятеро людей.

За словами Скворцової, встановлені особи всіх постраждалих унаслідок стрілянини.

«На сьогодні в стаціонарах залишаються 44 людини. [У стані] середньої – 34, сім – украй тяжких, три – тяжких», – сказала міністр.

У Керчі загинули українські громадяни – Порошенко

Для України важливим є розслідування «жахливого вбивства», яке сталося 17 жовтня в окупованій Росією Керчі, заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з українською делегацією в Парламентській асамблеї Ради Європи.

«Чому для нас це так важливо? Тому, що це є українські громадяни. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це трагедія», – сказав Порошенко, висловивши співчуття українцям, які втратили дітей та близьких.

Читайте також на сайті Крим.Реалії: Массовое убийство в Керчи. Live трансляция

Прокуратура Автономної республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження через убивство в коледжі в окупованій Керчі за статтею 258 частиною 3 Кримінального кодексу України, повідомив на брифінгу в Києві представник прокуратури АР Крим Роман Мурачов.

Він додав, що наразі слідство розглядає усі можливі версії інциденту. Представник прокуратури не зміг уточнити, як саме будуть проводити слідчі дії, враховуючи що Керч є тимчасово окупованою територією.​