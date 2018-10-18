Напад у Керчі: серед загиблих – 9 неповнолітніх

Представники фактичної влади Керчі в анексованому Криму опублікували список загиблих внаслідок нападу в політехнічному коледжі міста. Серед них – дев’ятеро неповнолітніх.

Список у себе у Facebook виклав призначений Москвою голова адміністрації Керчі Сергій Бороздін.

Внаслідок вибуху і стрілянини у політехнічному коледжі міста 17 жовтня загинули 20 людей, студентів і працівників коледжу, ще близько півсотні людей поранені.

За версією Слідчого комітету Росії, вибух у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Російські слідчі спочатку порушили справу про теракт, але згодом перекваліфікували її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».

В українській прокуратурі напад кваліфікували як терористичний акт. При цьому представник прокуратура Автономної Республіки Крим не зміг уточнити, як саме будуть проводити слідчі дії, враховуючи, що Керч є окупованою територією.