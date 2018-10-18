«Це наші діти»: у Раді хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих під час нападу в Керчі

У Верховній Раді хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих під час нападу в Керчі в анексованому Росією Криму.

«Ми маємо згадати, що в українському місті Керч, яке перебуває під російською окупацією, сталася страшна біда: кривава трагедія забрала 20 людських життів, і більшість з них – це діти. Ніколи такого не було в українському Криму. Безумство «русского мира» вдарило по невинних дітях. Це наш біль, це наші діти», – заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Трагедія сталася вдень 17 жовтня. За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух у коледжі влаштував один зі студентів, після чого наклав на себе руки. За версією російських слідчих, це студент 4-го курсу коледжу 18-річний Владислав Росляков. Унаслідок інциденту 20 людей загинули, близько 50 поранені.

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Слідчі спочатку порушили справу про теракт, але згодом перекваліфікували її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».