Буджурова: Трагедія в Керчі – «результат тотальної мілітаризації дитячої свідомості»

Кримськотатарська журналістка Ліля Буджурова вважає, що напад, який стався напередодні 17 жовтня в кримській Керчі – це «результат тотальної мілітаризації дитячої свідомості, яка насаджується в Криму останніми роками». Про це вона написала в соцмережах.

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«Моя суб’єктивна думка: те, що сталося в Керчі, це результат тотальної мілітаризації дитячої свідомості, яка насаджуєтся в Криму останніми роками. Всі ці виставки військової техніки на центральних площах міст, де дітей саджають за зенітки і вчать поводитись із автоматом; ці «патріотичні» дитячі фотосесії зі зброєю в руках; всі ці дитячі воєнізовані естафети і паради під патронатом армії. Цікаво, що в головах у цих людей, які дають в руки дітей «іграшки», призначені для вбивства?» – написала вона.

За словами Буджурової, «дитина не повинна тримати в руках зброю, інакше вона коли-небудь з легкістю почне стріляти».

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав напад у Керчі «результатом глобалізації».

Трагедія сталася вдень 17 жовтня. За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух у коледжі влаштував один зі студентів, після чого наклав на себе руки. За версією російських слідчих, це студент 4-го курсу коледжу 18-річний Владислав Росляков. Унаслідок інциденту 20 людей загинули, близько 50 поранені.

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Слідчі спочатку порушили справу про теракт, але згодом перекваліфікували її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».