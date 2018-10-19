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19 Жовтень 2018, Київ 15:25
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«Ніхто не вірить, що це зробив він». Студенти Керченського коледжу про Влада Рослякова

«Ніхто не вірить, що це зробив він». Студенти Керченського коледжу про Влада Рослякова
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Студентки Керченського політехнічного коледжу розповіли проекту Радіо Свобода Крим.Реалії про момент вибуху і перестрілки, а також про те, що вони знають про Владислава Рослякова, який, за версією Слідкому Росії, влаштував вибух і стрілянину в коледжі. Напередодні опублікували повний список загиблих в масовому вбивстві в Керчі. Пізніше стало відомо, що число загиблих в результаті нападу в Керчі зросла до 21 людини. Вибух стався вдень в середу в Керченському політехнічному коледжі. Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії стверджує, що в політехнічному коледжі відбувся підрив невстановленого вибухового пристрою. За версією Слідкому Росії, вибух і стрілянину в коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Прокуратура Криму кваліфікує як терористичний акт вибух в політехнічному коледжі в Керчі.

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