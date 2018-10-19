У Керчі прощаються з загиблими внаслідок масового вбивства

У Керчі, що в окупованому Росією Криму, розпочалася церемонія прощання з загиблими унаслідок вибуху і стрілянини у коледжі.

У місті у зв'язку з цим обмежено рух транспорту.

Проект Радіо Свобода Крим.Реалії веде живий блог у зв'язку з подією.

За даними Крим.Реалії, участь у прощальній церемонії у центрі міста беруть тисячі людей.

Унаслідок нападу 17 жовтня у політехнічному коледжі у Керчі загинула 21 людина, включно з нападником. За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух влаштував один зі студентів, 18-річний Владислав Росляков, після чого він наклав на себе руки.

Російське слідство спочатку порушило справу про теракт, але згодом перекваліфікувало її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».

У Криму у зв'язку з цією подією оголошено жалобу.

Президент Росії Володимир Путін назвав напад у Керчі «результатом глобалізації».

Прокуратура Автономної республіки Крим також відкрила кримінальне провадження у зв'язку з масовим вбивством у Керчі.

Росія анексувала Крим навесні 2014 року. Україна вважає цю територію тимчасово окупованою.