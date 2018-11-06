У лікарнях Криму залишаються семеро постраждалих під час нападу в Керчі – МОЗ Росії

Станом на 6 листопада у лікарнях Криму лишаються семеро постраждалих внаслідок вибуху і стрілянини у Керченському політехнічного коледжі. Про це повідомили у підконтрольному Росії міністерстві охорони здоров’я анексованого півострова.

«Здоров’я п’ятьох підлітків лікарі оцінюють як стан легкого ступеня тяжкості. Двоє дорослих знаходяться у стані середнього та легкого ступеня тяжкості», – ідеться у повідомленні.

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17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина, унаслідок яких загинула 21 людина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.