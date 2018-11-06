Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Листопад 2018, Київ 11:44
Новини | Події

У лікарнях Криму залишаються семеро постраждалих під час нападу в Керчі – МОЗ Росії

У лікарнях лишаються п’ятеро підлітків та двоє дорослих

Дивитись коментарі

Станом на 6 листопада у лікарнях Криму лишаються семеро постраждалих внаслідок вибуху і стрілянини у Керченському політехнічного коледжі. Про це повідомили у підконтрольному Росії міністерстві охорони здоров’я анексованого півострова.

«Здоров’я п’ятьох підлітків лікарі оцінюють як стан легкого ступеня тяжкості. Двоє дорослих знаходяться у стані середнього та легкого ступеня тяжкості», – ідеться у повідомленні.

Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж

17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина, унаслідок яких загинула 21 людина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.

Керченська бійня. Факти, які приховують
Embed
Керченська бійня. Факти, які приховують

No media source currently available

0:00 0:07:07 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG