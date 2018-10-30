Пораненим і сім’ям загиблих у Керчі виплатили 16 мільйонів гривень – російська влада

Російська влада анексованого Криму сплатила 37,5 мільйонів рублів (тобто близько 16 мільйонів гривень) для допомоги постраждалим і сім’ям загиблих внаслідок нападу на політехнічний коледж у Керчі. Про це заявила 29 жовтня заступниця голови підконтрольного Росії уряду Криму Алла Пашкунова.

«Станом на 29 жовтня 2018 року були здійснені виплати на загальну суму 37,5 мільйонів рублів, в тому числі 20 мільйонів рублів сім’ям загиблих. Також 17,5 мільйонів рублів спрямовані на виплату одноразової допомоги 35 громадянам – по 500 тисяч рублів на постраждалого», – цитує Пашкунову російське Міністерство внутрішньої політики, інформації і зв’язку Криму.

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Крім того, наразі також триває збір необхідних документів для виплати коштів п’ятьом постраждалим, які знаходяться на лікуванні в Москві, і шістьом, що лікуються в Краснодарі.

За повідомленнями, з резервного фонду уряду Росії надійшли кошти в обсязі 38,5 мільйонів рублів. З цих грошей виплачено одноразову допомогу в рівних частинах 33 членам сімей загиблих у політехнічному коледжі. Окрім цього, одноразова допомога на поховання становить 18 тисяч рублів на кожного загиблого.

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29 жовтня чотирьох поранених внаслідок нападу дівчат виписали з лікарень.

17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина, унаслідок яких загинула 21 людина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.