Керченський політехнічний коледж відновив роботу після нападу

Заняття студентів в Керченській політехнічному коледжі після вибуху і стрілянини, жертвами яких стала 21 людина, відновилися у вівторок, 23 жовтня. Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на прес-службу підконтрольного Росії міністерства освіти Криму.

У коледжі відбулися класні години, на яких студентам розповіли про те, як далі відбуватиметься навчання. Заняття розпочалися о 8:30.

17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

У лікарнях Росії та анексованого нею Криму залишаються 46 постраждалих у результаті нападу на коледж, троє з них перебувають у вкрай тяжкому стані. У лікарнях Криму залишаються 14 підлітків і 11 дорослих, які постраждали в Керчі. Їх стан – «середнього ступеня тяжкості».

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.