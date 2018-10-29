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29 Жовтень 2018, Київ 16:49
Новини | Події

Напад у Керчі: у лікарнях залишаються 25 постраждалих

Напередодні у Керчі госпіталізували ще однгого підлітка, який постраждав унаслідок вибуху

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У кримських лікарнях лишаються 25 постраждалих від вибуху і стрілянини у коледжі у Керчі. Про це 29 жовтня розповів заступник голови російського Міністерства охорони здоров'я Криму Микола Деркач, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».

28 жовтня ще одного підлітка, який постраждав після вибуху і стрілянини в коледжі, госпіталізували в Керченську лікарню.

Російський МОЗ Криму стверджує, що стан госпіталізованого оцінюється як легкий ступінь.

Що стоїть за вбивствами у Керчі? | Крим.Реалії
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Що стоїть за вбивствами у Керчі? | Крим.Реалії

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17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина, унаслідок яких загинула 21 людина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.

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