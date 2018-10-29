Напад у Керчі: у лікарнях залишаються 25 постраждалих

У кримських лікарнях лишаються 25 постраждалих від вибуху і стрілянини у коледжі у Керчі. Про це 29 жовтня розповів заступник голови російського Міністерства охорони здоров'я Криму Микола Деркач, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».

28 жовтня ще одного підлітка, який постраждав після вибуху і стрілянини в коледжі, госпіталізували в Керченську лікарню.

Російський МОЗ Криму стверджує, що стан госпіталізованого оцінюється як легкий ступінь.

17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина, унаслідок яких загинула 21 людина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.