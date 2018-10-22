У Керчі перевірять медустанови, які видали довідки підозрюваному в нападі у коледжі

Фактична влада анексованого Криму заявляє, що має намір перевірити установи, які видали медичні довідки для покупки зброї підозрюваному в масовому вбивстві в Керчі Владиславу Рослякову.

Як повідомляє російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на заступника голови підконтрольного Росії МОЗ Криму Миколу Деркача, перевірка медустанов уже частково почалася.

«Там кілька довідок видається, є сертифікат психіатра, сертифікат нарколога. Психіатр, нарколог – це в психоневрологічному диспансері Керчі, довідка загальна – в поліклініці. Там два сертифікати і сама безпосередньо довідка на придбання зброї», – заявив він.

Раніше в Керченському психоневрологічному диспансері підтвердили, що Владислав Росляков проходив медогляд в їхній установі.

Вибух і стрілянина у Керченському політехнічному коледжі сталися вдень 17 жовтня. За версією Слідчого комітету Росії, вибух в коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». За даними фактичної влади міста, всього внаслідок трагедії загинула 21 особа (разом із підозрюваним у нападі).

Дивіться також: Що стоїть за вбивствами у Керчі?

У медустановах Керчі й Сімферополя, за останніми даними, проходять лікування 25 осіб, які постраждали від вибуху в Керченському політехнічному коледжі. Ще 25 людей перевезли з лікарень Криму в медустанови Краснодарського краю Росії і Москви.

Українська прокуратура кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.