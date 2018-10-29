Трагедія в Керчі: з лікарень виписали чотирьох постраждалих

Чотирьох постраждалих під час нападу на Керченський політехнічний коледж 29 жовтня виписали з лікарень. Про це повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на російський МОЗ півострова.

«Сьогодні з Керченської дитячої лікарні виписали двох дівчат віком 15 та 17 років. Із 6-ї міської лікарні Сімферополя також сьогодні виписали двох дівчат віком 18 та 28 років. На стаціонарному лікування в медичних установах Криму залишається 21 людина», – повідомили в прес-службі.

Раніше повідомляли про 25 постраждалих, яких все ще госпіталізовано.

17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина, унаслідок яких загинула 21 людина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.