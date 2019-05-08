Стрілянина в школі у США: одна людина загинула, вісім поранені

Один школяр загинув, вісім поранені внаслідок стрілянини у школі в окрузі Дуглас, штат Колорадо в США, 7 травня, повідомляє місцева поліція.

Як повідомляє агенція Reuters, стріляли двоє нападників у різних місцях у школі STEM. Їх затримали.

У поліції повідомили, що один із них – 18-річний Девон Еріксон. Про другого підозрюваного відомо лише, що він неповнолітній.

Загинув – 18-річний хлопець.

Мотиви нападників наразі невідомі.

У школі, де стався напад, навчаються діти від дитсадка до 12-го класу.