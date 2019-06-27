США: демократи провели перші дебати у межах президентської кампанії 2020 року

Десять із 24 претендентів на номінацію від Демократичної партії провели перші дебати в межах президентської виборчої кампанії 2020 року.

У дебатах, зокрема, взяли участь сенатори Елізабет Воррен, Емі Клобушар та Корі Букер.

Друга десятка потенційних кандидатів у президенти від демократів проведе дебати в ніч на 28 червня. Ще чотирьох учасників виборів із найнижчим рейтингом і найнижчою сумою залучених донорських коштів не допустили до дебатів Демократичної партії.

Обговорення на дебатах здебільшого стосуються внутрішньополітичних американських питань на кшталт робочих місць, медичного забезпечення та імміграції.

Вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року.