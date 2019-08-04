Стрілянина в Огайо: 10 загиблих, 16 поранених

На початку доби 4 серпня в американському штаті Огайо сталася стрілянина: загинули щонайменше 9 людей, а також нападник. Це сталося в барі міста Дейтон близько 1:00 за місцевим часом. Про це повідомила поліція Дейтона в Twitter.

«Стрілок, а також 9 інших осіб загинули. Щонайменше 16 поранених людей потрапили до лікарень», – йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Дейтоні сталася через кілька годин після того, як у місті Ель-Пасо, на заході американського штату Техас, нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру, де, за останніми повідомленнями, загинули 20 людей і 26 отримали поранення.

Окремі повідомлення пов'язують нападника із поширеним онлайн «маніфестом», автор якого висловив неприязнь до латиноамериканців, звинуватив Демократичну та Республіканську партії у сприянні міграції тощо. Зв'язок затриманого із цим «маніфестом» підтверджує поліція і говорить про ймовірний «злочин на ґрунті ненависті».

За кількістю убитих і поранених стрілянина в Ель-Пасо опинилась серед десяти найбільш масових убивств в історії Сполучених Штатів.