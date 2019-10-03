Прокуратура Парижа повідомила про ще одного постраждалого через напад чоловіка з ножем у відділку

Прокурор Парижа Ремі Гейтс повідомив, що крім трьох убитих чоловіків і однієї жінки, в результаті нападу чоловіка з ножем у поліцейському відділку французької столиці є ще одна поранена в ході спецоперації людина.

Співробітник паризького поліцейського управління, який і поранив смертельно чотирьох співробітників, потім був застрелений іншим поліцейським. Імені чоловіка не вказують, відомо, що йому було 45 років і він був фахівцем ІТ.

Досі немає пояснення мотиву нападу, що стався у самому серці французької столиці – біля собору Нотр-Дам.

Представники профспілки поліції припустили, що зловмисник, можливо, був залучений до суперечки на робочому місці.