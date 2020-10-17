У справі про обезголовлення вчителя у Франції затримали 9 осіб – AFP

У справі про обезголовлення шкільного вчителя в передмісті Парижа затримали дев’ятьох осіб. Двоє з них – батьки одного з учнів убитого. Кілька із затриманих – люди з оточення підозрюваного у вбивстві, передає Agence France-Presse.

Поліція застрелила підозрюваного, про особу якого правоохоронці не повідомляли. Водночас, за повідомленням французького телеканалу BFM, підозрюваний – 18-річний уродженець Москви, його ім’я не називають. Le Monde повідомила, що знайдені у підозрюваного документи свідчать про «чеченське походження, але слідчі на даному етапі не впевнені, що це посвідчення особи належить убитому».

Напад на вчителя, який, за даними ЗМІ, недавно показував своїм учням карикатури на пророка Магомета, стався ввечері 16 жовтня. Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад «ісламістським терористичним актом».

Перебуваючи біля місця події, в школі у передмісті Парижа, Макрон заявив, що «сьогодні був вбитий громадянин, тому що він був учителем і тому що він навчав свободі слова».

За даними Le Monde, французька прокуратура з питань боротьби з тероризмом заявила, що розглядає справу як «вбивство, пов’язане з терористичною організацією».

Мусульманські лідери засудили вбивство, яке багато хто з публічних осіб у Франції сприйняли як замах на сутність французької державності та її цінності світськості, свободи віросповідання і свободи вираження поглядів.

За останні роки у Франції сталася серія жорстоких нападів із боку ісламістських бойовиків. Зокрема, минулого місяця емігрант із Пакистану поранив двох людей ножем біля колишнього офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Співробітники Charlie Hebdo стали мішенню бойовиків ісламізму у 2015 році. Озброєні ісламісти тоді застрелили 17 людей – працівників тижневика, а також людей поблизу редакції та у єврейській крамниці у Парижі. Три нападники загинули у перестрілках з поліцією, а у вересні цього року перед судом постали підозрювані спільники, яких обвинувачують у фінансуванні тероризму, членстві в терористичних організаціях та у постачанні зброї.

Десять місяців по тому, у листопаді 2015 року, в результаті скоординованих терористичних атак терористів-смертників і перестрілок ісламістів на культурні та розважальні центри в Парижі і прилеглому передмісті загинуло 130 осіб і було поранено ще понад 400 осіб.