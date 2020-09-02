У Франції почався суд в справі про напад на редакцію «Шарлі Ебдо» у 2015 році

У Франції почався суд над 14 людьми в справі про напад на редакцію сатиричного тижневика «Шарлі Ебдо» у 2015 році.

11 підозрюваних з’явилися в залі суду 2 вересня, трьох інших судять заочно. Засідання відбуваються під посиленою охороною.

Троє відсутніх на засіданні підозрюваних, включно з дружиною одного з нападників, втекли до Сирії за кілька днів до нападу. За даними французької влади, вони перебували на підконтрольній бойовикам «Ісламської держави» території.

Підзахисним інкримінують змову з метою здійснити теракт чи зв’язки з терористичним угрупованням. Їх звинувачують у допомозі ісламістським нападникам, які застрелили 12 людей всередині редакції «Шарлі Ебдо» в Парижі та поблизу неї в січні 2015 року.

Під час пов’язаного нападу третій нападник застрелив поліцейську за межами Парижа, а потім, коли захопив заручників у єврейському магазині, вбив чотирьох людей.

Нападник Амеді Кулібалі записав відео, на якому заявив, що три напади були координовані та здійснені в ім'я угруповання «Ісламська держава».

Таким чином, під час нападів вбили 17 людей. Поліція ліквідувала всіх нападників.

У «Шарлі Ебдо» з нагоди початку суду знову оприлюднили карикатури на пророка Магомета, які розлютили мусульман у всьому світі незадовго до нападу.