Затримано ймовірного замовника нападу на редакцію Charlie Hebdo

У Джибуті затриманий Петер Шериф, якого підозрюють в організації в 2015 році нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo в Парижі, унаслідок якого було вбито 12 чоловік.

Розпочато процес екстрадиції підозрюваного до Франції.

Шерифа, який також відомий під псевдонімом Абу Хамза, намагалися затримати з 2011 року. Правоохоронні органи Франції стверджують, що він з кінця 1990-х років був близьким другом братів Куаші, які в січні 2015 року здійснили теракт в редакції

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Дата можливої есктрадиціі Петера Шерифа поки не називається.

За даними французьких правоохоронних органів, Шериф займав високу позицію в ієрархії екстремістського угруповання «Аль-Каїда». З 2011 року він організував приїзд французьких ісламістів в Ємен, де їх готували до збройних нападів в Європі. Серед останніх були брати Саїд і Шериф Куаші.

Терористичні атаки 2015 року в Парижі почалися 7 січня, коли озброєні нападники вбили 12 людей в офісі сатиричного журналу Charlie Hebdo. За два дні після цього теракту озброєний бойовик угруповання «Ісламська держава» захопив заручників у крамниці кошерних продуктів на сході Парижа, тоді загинуло 4 людей.