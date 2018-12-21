Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Грудень 2018, Київ 12:33
Новини | Міжнародні

Затримано ймовірного замовника нападу на редакцію Charlie Hebdo

В результаті нападу на редакцію Charlie Hebdo загинули 12 людей

Дивитись коментарі

У Джибуті затриманий Петер Шериф, якого підозрюють в організації в 2015 році нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo в Парижі, унаслідок якого було вбито 12 чоловік.

Розпочато процес екстрадиції підозрюваного до Франції.

Шерифа, який також відомий під псевдонімом Абу Хамза, намагалися затримати з 2011 року. Правоохоронні органи Франції стверджують, що він з кінця 1990-х років був близьким другом братів Куаші, які в січні 2015 року здійснили теракт в редакції

Президент Франції розмовляє з поліцейським під час церемонії біля офісу Charlie Hebdo 7 січня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Президент Франції Макрон поклав вінок до офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo

.

Дата можливої есктрадиціі Петера Шерифа поки не називається.

За даними французьких правоохоронних органів, Шериф займав високу позицію в ієрархії екстремістського угруповання «Аль-Каїда». З 2011 року він організував приїзд французьких ісламістів в Ємен, де їх готували до збройних нападів в Європі. Серед останніх були брати Саїд і Шериф Куаші.

Терористичні атаки 2015 року в Парижі почалися 7 січня, коли озброєні нападники вбили 12 людей в офісі сатиричного журналу Charlie Hebdo. За два дні після цього теракту озброєний бойовик угруповання «Ісламська держава» захопив заручників у крамниці кошерних продуктів на сході Парижа, тоді загинуло 4 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG