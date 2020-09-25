Франція: біля колишніх офісів тижневика Charlie Hebdo у Парижі кілька людей зазнали ножових поранень

У п’ятницю щонайменше четверо людей зазнали поранень у столиці Франції Парижі під час нападу з ножем поблизу колишніх офісів сатиричного тижневика Charlie Hebdo, повідомляє агенція AFP із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними агенції, двоє із щонайменше чотирьох поранених перебувають у вкрай тяжкому стані.

Повідомляється, що, за попередніми даними, нападників було двоє, вони утекли.

Напад стався якраз у час, коли в столиці Франції триває судовий процес над 14 особами, звинуваченими у причетності до нападу понад п’ять років тому на редакцію Charlie Hebdo. Тоді загинуло 12 людей.