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25 вересня 2020, Київ 14:36
Новини | Міжнародні

Франція: біля колишніх офісів тижневика Charlie Hebdo у Парижі кілька людей зазнали ножових поранень

Рятувальна служба забирає з місця інциденту поранену людину, Париж, Франція, 25 вересня 2020 року

У п’ятницю щонайменше четверо людей зазнали поранень у столиці Франції Парижі під час нападу з ножем поблизу колишніх офісів сатиричного тижневика Charlie Hebdo, повідомляє агенція AFP із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними агенції, двоє із щонайменше чотирьох поранених перебувають у вкрай тяжкому стані.

Повідомляється, що, за попередніми даними, нападників було двоє, вони утекли.

Напад стався якраз у час, коли в столиці Франції триває судовий процес над 14 особами, звинуваченими у причетності до нападу понад п’ять років тому на редакцію Charlie Hebdo. Тоді загинуло 12 людей.

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