Франція вислала 14 радикально налаштованих іноземців

Франція за останній місяць вислала 14 радикально налаштованих іноземців, повідомив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен в інтерв’ю радіостанції RTL. За його словами, найближчим часом будуть депортовані ще 18 осіб.

Раніше МВС Франції повідомило, що під наглядом влади знаходяться понад чотири тисячі іноземців, підозрюваних у поширенні радикальних ідей. Понад 200 з них очікують на депортацію.

Дарманен також повідомив, що виходець із Тунісу, який убив трьох людей у Ніцці 29 жовтня, не був у полі уваги французьких і європейських правоохоронних органів і не просив у влади про статус біженця. За даними агентства AFP, він прибув до Італії морем наприкінці вересня. У жовтні він отримав припис залишити країну і переїхав до Франції.

Ще одна атака 29 жовтня сталася в Авіньйоні. Зловмисник із ножем погрожував поліцейським і перехожим. Його вбили під час затримання.

У Франції оголошений максимальний рівень терористичної загрози.

Атаки в Ніцці та Авіньйоні відбулися через два тижні після жорстокого вбивства неподалік Парижа вчителя Самюеля Паті. Викладач обговорював із учнями свободу слова і показав на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. Підозрюваний у вбивстві – етнічний чеченець із Москви Абдулах Анзоров заявив, що «стратив» педагога за образу пророка.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад «ісламістським терактом» і закликав до захисту світських цінностей Французької республіки від радикального ісламу. Заяви Макрона викликали обурення і протести серед деяких мусульман.