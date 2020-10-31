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31 жовтня 2020, Київ 21:50
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Посилені заходи безпеки на місці вбивства священника в Ліоні

Посилені заходи безпеки на місці вбивства священника в Ліоні
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Посилені заходи безпеки на місці вбивства священника в Ліоні

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У французькому Ліоні нападник поранив з вогнепальної зброї священника, коли той закривав церкву, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Священник грецької православної церкви у тяжкому стані, йому надають першу медичну допомогу на місці. Район перекритий, поліція шукає нападника. Наразі французькі правоохоронці не кваліфікували напад як теракт. У Франції цього тижня був оголошений максимальний рівень терористичної загрози на тлі атак у Ніцці та Авіньйоні, які сталися 29 жовтня. (Відео Reuters)

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