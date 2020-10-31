Посилені заходи безпеки на місці вбивства священника в Ліоні

У французькому Ліоні нападник поранив з вогнепальної зброї священника, коли той закривав церкву, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Священник грецької православної церкви у тяжкому стані, йому надають першу медичну допомогу на місці. Район перекритий, поліція шукає нападника. Наразі французькі правоохоронці не кваліфікували напад як теракт. У Франції цього тижня був оголошений максимальний рівень терористичної загрози на тлі атак у Ніцці та Авіньйоні, які сталися 29 жовтня. (Відео Reuters)