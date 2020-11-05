Франція розкритикувала президента Туреччини через «декларацію насильства» й попередила про санкції

Франція розкритикувала президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана через «декларацію насильства» й попередила про можливість нових санкцій проти Анкари.

Прохолодні відносини Ердогана та президента Франції Емманюеля Макрона виникли через різні погляди на низку геополітичних питань. Останнім часом суперечки відбувалися на тлі намагання Франції протистояти радикальному ісламу.

«Зараз є декларації насильства, навіть ненависті, які регулярно публікує президент Ердоган. Вони є неприйнятним», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі радіо Europe 1.

У турецькому Міністерстві закордонних справ тим часом назвали «подвійними стандартами» заборону Парижем турецької ультранаціоналістичної групи й попередили про заходи у відповідь.

Напередодні Франція повідомила про заборону «парамілітарного й ультранаціоналістичного угруповання «Сірі вовки». Воно брало участь в антивірменських демонстраціях у Ліоні й Греноблі в жовтні, йдеться в розпорядженні уряду. Це відбувалося під час загострення конфлікту в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном, який є союзником Туреччини.

Також Париж звернув увагу на символи й гасла, які використовує угруповання. Зокрема, салют рукою.

Турецьке МЗС назвало «неприйнятною» заборону символів, які «доволі подібні» і не вважаються нелегальними в багатьох країнах.