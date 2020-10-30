Слідство ідентифікувало підозрюваного у вбивстві трьох людей у Ніцці – ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві трьох людей під час атаки з ножем у французькому місті Ніцца ідентифікований як 21-річний тунісець Брагім Ауїсауї, пишуть засоби інформації. Офіційно поліція імені нападника не повідомляє.

Він прибув до Європи на італійський острів Лампедуза наприкінці вересня, імовірно, на човні або плоту. У жовтні він отримав припис залишити Італію і перебрався до Франції. Про це джерела, близькі до слідства, повідомили агентству AFP.

Підозрюваний не мав посвідчення особи, але мав при собі документи, видані на це ім’я Червоним Хрестом в Італії. Лампедуза – один із головних центрів прийому біженців і нелегальних мігрантів у Європі.

Після карантину на поромі Ауїсауї був переправлений до італійського міста Барі 9 жовтня, передає газета The Guardian із посиланням на джерела в італійському слідстві. Через великий наплив біженців із Тунісу влада Італії не репатріює їх, а видає їм припис залишити країну.

Ауїсауї отримав таку вимогу, але нелегально перебрався до Франції. Там він не просив про притулок. До розслідування долучилася влада Тунісу, передає агентство Reuters.

Чи був заарештований причетний до якихось організацій, поки не відомо.Агентство відзначає, що громадяни Тунісу становили значну частину іноземного контингенту ісламістського угруповання «Ісламська держава». Багато з них потім повернулися додому. Крім того, в країні діє осередок ісламістської мережі «Аль-Каїда».

У 2020 році Європейська поліція повідомила у своєму звіті, що не знайшла ознак систематичного використання маршрутів нелегальної міграції для тероризму. Але в листі експертного комітету ООН у травні мовилося, що це можливо.