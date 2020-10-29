У Франції нападник із ножем убив двох людей і поранив ще кількох

У місті Ніцца на півдні Франції озброєний ножем чоловік напав на групу людей у місцевому католицькому соборі і біля нього.

За офіційними повідомленнями, одна людина померла безпосередньо під час нападу, інша – через деякий час. Ще кілька перехожих зазнали поранень.

Підозрюваний у нападі був затриманий, повідомило джерело агенції France-Presse у поліції. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив у твітері, що скликав кризову нараду після нападу.

Мер міста Ніцца Крістіан Естрозі назвав інцидент терактом. Розслідування веде антитерористична прокуратура.

Новий напад стався через кілька днів після вбивства в передмісті Парижа вчителя Самюеля Паті.