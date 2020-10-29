Напад в Ніцці: стало відомо про третього загиблого

Кількість загиблих внаслідок озброєного нападу в Ніцці зросла до трьох, французькі правоохоронці розслідують справу як теракт.
Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив, що нападник вигукував гасло «Аллаху акбар» («Бог – найвеличніший»), коли його затримували і «не залишив сумнівів... щодо змісту своїх дій».
Естрозі описав напад як «ісламо-фашистську атаку».
«За 13 днів після вбивства Семюеля Паті наша країна вже не може вдовольнятися законами миру для знищення ісламо-фашизму», – написав Естрозі в своєму твітері.
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Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін закликав громадян уникати центру Ніцци та повідомив, що скликає кризову нараду в Парижі.
Засідання в Національній асамблеї 29 жовтня почалося з хвилини тиші.
«Без сумніву, це дуже серйозний новий виклик, який вдарив по нашій країні», – заявив прем’єр-міністр Жан Кастекс.
Також медіа повідомляють про замах на напад в Авіньйоні – поліція застрелила чоловіка, озброєного пістолетом.
Крім того, цього ж дня у Джедді, Саудівська Аравія, затримали чоловіка, який намагався напасти на посольство Франції та поранив охоронця.
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29 жовтня у місті Ніцца на півдні Франції озброєний ножем чоловік напав на групу людей у місцевому католицькому соборі і біля нього.
Новий напад стався через кілька днів після вбивства в передмісті Парижа вчителя Самюеля Паті.
Викладач, обговорюючи з учнями свободу слова, показав на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. 16 жовтня він був убитий.
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